В Украине закрыли 37 ночных клубов из-за нарушения карантина – МВД

Из-за нарушения карантинных норм в Украине закрыли 37 ночных клубов.

Как сообщает официальный сайт президента Украины, об этом сообщили представители Министерства внутренних дел на традиционном совещании с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по предотвращению распространения коронавируса.

"Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетителе. Каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет находиться страна в ближайшее время. И я благодарен всем, кто понимает эту ответственность. Мы все стремимся к возвращению к обычному ритму жизни. Но сделать это сможем, только преодолев коронавирусную инфекцию", – сказал президент Владимир Зеленский.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что показатель заболеваемости среди населения вырос и составляет 66,7 на 100 000 человек.

Также главе государства сообщили, что в НТУУ "КПИ" выявлено 152 случая заражения. Из-за вспышки в Свято-Феодосиевском монастыре на его территории, а также в общежитии университета проводят дезинфекцию.

Кроме того, основные христианские конфессии из-за эпидемической ситуации отказались от крестного хода ко Дню Крещения Руси.

Традиционное совещание у президента president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на период карантина заведениям в Украине разрешили работать только до 23:00, чтобы избежать массового скопления людей.