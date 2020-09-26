В Украине закончится "бабье лето" и пойдут дожди: появился прогноз на начало недели

Мирослав Семенюк Общество 14:00, 26.09.2020 Обновлено: 14:21, 26.09.2020

После окончания "бабьего лета", 27 сентября, в Украине начнет постепенно снижаться температура и придут дожди. Синоптики советуют быть осторожными, так как возможны порывы ветра.

В своем прогнозе на начало недели, 28 сентября – 4 октября, синоптик Наталья Диденко рассказала OBOZREVATEL, как будет меняться погода под воздействием нового атмосферного фронта.

"В начале недели теплая погода еще будет доминировать в южной и восточной частях Украины. На остальной территории страны уже будет немного свежее. Местами ожидаются дожди, но они будут чередоваться с сухой погодой. То есть таких тотальных осенних дождей, существенных осадков, к сожалению, пока не предвидится", – объяснила Диденко.

Синоптик Роман Мурмыло уточнил в комментарии OBOZREVATEL, что изменения температуры и осадки будут сопровождаться порывистым ветром. На 28-30 сентября он также прогнозирует дожди по всей Украине, но умеренные. Других погодных явлений пока не ожидается.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 сентября температура воздуха на Севере и на Западе составит 17-23 градуса, а на остальных территориях еще будет держаться в пределах 23-26 градусов.

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