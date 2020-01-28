В Украине закодировали популярные каналы: как продолжать их смотреть

В Украине с 28 января 23 украинских канала заблокируют бесплатный спутниковый сигнал.

В целом, украинский зритель попрощается с рядом популярнейших каналов: 1+1, 2+2, ТЕТ, Бигуди, Униан, Плюсплюс, ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2, ОЦЕ ТБ, ТРК Украина, НЛО ТВ, Индиго, Интер, НТН, К1, Пиксель, К2, Enter-фильм, Мега, Zoom.

Кодирование телеканалов в Украине ITC

Как продолжить смотреть закодированные каналы

1. Использовать уже имеющуюся спутниковую антенну. Для этого нужно заменить тюнер на более современную модель. Купить ее можно либо у провайдера, либо же в магазине техники.

2. Использовать цифровое эфирное телевидение Т2. Речь идет о наличии эфирной антенны и цифрового приемника DVB-Т2 (тюнера).

3. Перейти на кабельное телевидение. Стоимость такой услуги, по данным СМИ, от 49 грн в месяц.

4. Использовать IPTV от интернет-провайдера. Большинство провайдеров предлагают пакеты, в которые сразу уже входит и нтернет, и ТВ.

5. Перейти на ОТТ-сервисы. Для этого нужны хороший интернет и телевизор, который поддерживает SmartTV. Либо же можно использовать в этих целях ноутбук.

Как сообщал OBOZREVATEL, закрытие сигнала на спутниках украинские ТВ-каналы обусловливают тем, что таким образом они борются с пиратством и незаконным распространением интеллектуальной собственности.

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