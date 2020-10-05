В Украине захотели использовать собак-нюхачей для выявления больных COVID-19

Украинские правоохранители рассматривают возможность привлечения собак-нюхачей для выявления больных коронавирусом (COVID-19).

Как сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины, Консультативная миссия ЕС (EUAM) провела вебинар с доцентом ветеринарного факультета университета Хельсинки Анной Гиельм-Бйоркман о том, как правильно тренировать собак-нюхачей для выявления COVID-19 у людей.

Кроме МВД, участниками вебинара с украинской стороны были Национальная полиция, Государственная пограничная служба, таможня и Министерство здравоохранения.

Напомним, впервые этот превентивный инструмент борьбы с пандемией начали использовать в Финляндии в конце сентября. Собаки-нюхачи, которые сейчас работают в аэропорту Хельсинки, специально обучены выявлять запах вируса в образцах пота, собранных на салфетках пассажиров.

Собаке нужно всего 10 секунд для обнаружения лица с признаками COVID-19. После этого пассажиру предлагается пройти бесплатно тест на коронавирус в медицинском центре аэропорта.

Позже финский опыт начали использовать в Великобритании и Франции, где тоже тренируют собак распознавать коронавирус.

Собаки "вынюхивают" коронавирус у пассажиров в аэропортах

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нью-Йорке в конце июля скончалась немецкая овчарка по кличке Бадди, которая стала первой в стране с диагнозом COVID-19.