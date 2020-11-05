В Украине заговорили о введении "черной" зоны карантина: названы условия

Из-за стремительного распространения эпидемии коронавируса в Украине в наиболее проблемных регионах могут ввести "черную" карантинную зону.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал источник в Министерстве здравоохранения. Однако, по его словам, это лишь рабочее название "красной" зоны, которая и так действует в Украине еще с лета.

"Черная" зона – это не что-то такое "вау супер". Это та самая "красная" зона, но без смягчений. Ее планируют вводить в регионах, где количество больных будет превышать 320 на 100 000 населения, а положительное тестирование будет более. чем в 20% всех протестированных. Там введут жесткие ограничения, которые полностью прописаны под "красную" зону", – пояснил источник.

По его словам, в таких регионах не будут работать ни детские сады, ни школы. На сколько времени хотят вводить такой локдаун – пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам источника в украинском правительстве, решение об усилении карантина в Украине и введение варианта "выходного дня" для сдерживания распространения эпидемии коронавируса во власти примут в ближайшие дни.