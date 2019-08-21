"Поднимем сине-желтый флаг!" В Украине заговорили о присоединении Владивостока

Украинский блогер Юрий Гудыменко заявил, что говорить о Европе от Лиссабона до Владивостока можно будет лишь тогда, когда над последним будет развеваться флаг Украины.

Так на своей странице в Facebook он отреагировал на скандальное высказывание президента Франции Эммануэля Макрона во время встречи с лидером России Владимиром Путиным.

"Я тоже верю в Европу от Лиссабона до Владивостока, товарищ Макрон. Но при единственном раскладе: если над Владивостоком, как и сто лет назад, будут развеваться сине-желтые флаги Украинской Дальневосточной Республики. Республики украинского Зеленого Клина, республики украинских переселенцев на Дальний Восток России", – написал Гудыменко.

Вместе с тем он признал, что шансов на такое развитие событий немного, а значит – это самообман. Что касается слов Макрона, то их блогер расценил как обман, подчеркнув, что Россия – не только не Европа, но даже и не Азия.

"Россия – это ошибка. Ошибка, которую нужно исправить. Европа – это не место на карте. Европа не в километрах, не в границах и не в их отсутствии. Европа – в правилах поведения, в культуре, в развитии, в свободах и в миллионах погибших за эти свободы. Странно даже предполагать, что Россия поймет Европу, не понимая значения слова "свобода", – уверен Гудыменко.

Продолжая свою мысль, он противопоставил стране-агрессору Украину, которая, уверен он, является ярчайшим примером того, каким должно быть европейское государство.

Флаг Украины Укринформ

"Мы – Украина. Мы – Европа. Мы стояли на площадях под пулями, и над нами развевались синие флаги с двенадцатью золотыми звездами, отсылающими к "Откровению" Иоанна Богослова. А под ногами у нас была кровь. Мы – Украина. Мы сражались вместе с вами и против вас. Под Будапештом и на Желтых Водах, на Красном поле и под стенами Константинополя. Мы воевали в Хорватии и в Польше, мы воевали в Венгрии и во Франции, мы сражались сотни и сотни лет. Сражались, молились, торговали и умирали, умирали и рождались вместе с вами. Как вы. Потому что мы – европейцы. А они – нет", – проводит параллели Гудыменко.

Он признал, что в экономическом плане Украина не так сильна, как ее оккупант, поскольку не владеет "Газпромом". И именно по этой причине она не может так подкупать еврочиновников, как этот делает Россия. Но все это не делает страну менее европейской, подчеркивает блогер.

"Мы помним 2014 год. Мы помним свою кровь. Кровь грузин, кровь молдаван. Мы помним, с каким хладнокровным, ублюдочным спокойствием российские политики обещали дойти до Киева. До Варшавы. До Таллинна. И до Лиссабона. Европа – это не евро в кошельке. Европа – это столетия крови, борьбы и ненависти. Европа – это состояние души. Европа – это столетия огня. Мы помним этот огонь. Его не потушить нефтью. Европа – от Лиссабона до Луганска", – эмоционально подытожил Гудыменко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 августа Макрон и Путин встретились в Марселе, где обсудили военный конфликт в Украине.

В своей вступительной речи Макрон неожиданно назвал Россию "европейским государством" и призвал улучшить отношения стран.

Также он заявил, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

На слова французкого президента отреагировала первый вице-спикер Ирина Геращенко. Она отметила, что украинцы уже поняли, что мир за них воевать не будет, однако не согласны, чтобы судьбу Украины решали без них, как это фактически пытались сделать Макрон и Путин в Марселе.

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