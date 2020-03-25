Состоянием на среду, 25 марта, в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом.

Об этом говорится в утренней сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Нп территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и г. Киеве, а именно: Черновицкая — 38 (1 умер), м. Киев — 31, Киевская — 22, Ивано-Франковская — 5 (1 умер), Тернопольская — 4, Днепропетровск — 2, Житомирская — 2 (1 умер), Запорожская — 2, Львовская — 2, Волынская — 1, Донецк — 1, Луганская — 1, Одесская — 1 и Черкасская — 1. Выписаны после лечения 1 человека (Черновицкая область)", — говорится в сообщении.

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