Главная Новости
25 марта • обновлено в 22:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украине зафиксирована еще одна смерть от коронавируса

Читать материал на украинском

В Сумской области скончалась от коронавируса 76-летняя женщина.

Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин вечером в среду, 25 марта, отметив, что вскоре ожидаются результаты вскрытия.

Инфицированная проживала в селе Казацкое Конотопского района. Женщина находилась в реанимации и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пресс-служба Сумской ОГА также подтвердила смерть, однако заявила, что "причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не является основанием установления окончательного диагноза".

Но по словам мэра города, женщине было сделано два теста на COVID-19, оба показали положительный результат.

В Украине от коронавируса скончался пятый пациент

В Украине от коронавируса скончался пятый пациент

Как писал OBOZREVATEL, в Украине подтверждены более 130 случаев COVID-19. В сети регулярно появляются данные о новых больных. В мире число инфицированных превысило 400 тысяч, из них почти 19 тысяч человек скончались.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина Сумы
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
1
Смешно
0
Интересно
21
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги