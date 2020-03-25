В Украине зафиксирована еще одна смерть от коронавируса

В Сумской области скончалась от коронавируса 76-летняя женщина.

Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин вечером в среду, 25 марта, отметив, что вскоре ожидаются результаты вскрытия.

Инфицированная проживала в селе Казацкое Конотопского района. Женщина находилась в реанимации и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пресс-служба Сумской ОГА также подтвердила смерть, однако заявила, что "причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не является основанием установления окончательного диагноза".

Но по словам мэра города, женщине было сделано два теста на COVID-19, оба показали положительный результат.

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Как писал OBOZREVATEL, в Украине подтверждены более 130 случаев COVID-19. В сети регулярно появляются данные о новых больных. В мире число инфицированных превысило 400 тысяч, из них почти 19 тысяч человек скончались.

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