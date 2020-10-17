В Украине зафиксирован максимум смертей от коронавируса

Мирослав Семенюк Общество 09:58, 17.10.2020 Обновлено: 11:30, 17.10.2020

За минувшие сутки в Украине от коронавируса (COVID-19) скончались 109 пациентов.

Этот показатель является наибольшим с начала пандемии. Соответствующие данные опубликованы на сайте СНБО.

При этом в течение 15 октября умерли 106 зараженных украинцев, 12 и 13 октября – по 107, а 9 октября – 108 человек.

Всего от COVID-19 в стране умерли уже5517человек.

СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 17 октября в Украине официально подтвержден 293 641 случай коронавирусной инфекции. Из них 6 410 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

Только в двух областях зафиксировано меньше 100 случаев за сутки – в Кировоградской (44) и Запорожской (97).

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