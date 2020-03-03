В Украине зафиксирован коронавирус: что известно о зараженном

Первым человеком, который заразился смертельным коронавирусом из Китая COVID-19 в Украине, стал мужчина средних лет из Черновцов.

Об этом сообщили во время брифинга в Черновицкой облгосадминистрации, который транслировали на Facebook. Он передвигался вместе с женой на машине из Сучавы в Черновцы, (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

До этого инфицированный путешествовал в Италию. Скорая забирала мужчину в спецодежде, поскольку во время вызова медикам сообщили, откуда вернулся заболевший.

"Единственный близкий контакт – жена, которая вместе с ним путешествовала и находилась до момента госпитализации", – рассказали на брифинге.

На данный момент украинские власти контактируют с румынскими коллегами, чтобы узнать подробности о людях, которые сидели на смежных местах в самолете.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 3 марта, в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.

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