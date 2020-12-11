Степанов: в Украине зафиксировали повторные случая заражения COVID-19

В Украине в разных регионах зарегистрированы случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией.

Такую информацию содержит электронная интегрированная система эпидемиологического надзора, заявил на брифинге 11 декабря министр здравоохранения Максим Степанов. Заболевших коронавирусом во второй раз зафиксировали в Черновицкой, Кировоградской и других областях (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это люди, впервые переболевшие от 1 до 3 месяцев назад, сейчас они заболели во второй раз. Поэтому соблюдение правил, установленных в стране, и выполнение рекомендаций Министерства здравоохранения является чрезвычайно важным, вне зависимости от того, переболел человек коронавирусом или нет. Титр антител, который появляется после болезни у любого пациента, снижается. Как только он становится ниже соответствующих норм, человек вновь может заболеть", – подчеркнул министр.

Ранее заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Украины Александр Мацко рассказал, что случаи повторного заражения коронавирусом в основном встречаются среди людей с сопутствующими заболеваниями. Он подчеркнул, что это – единичное явление.

Первый случай повторного инфицирования коронавирусом зарегистрировали 15 августа 2020 года исследователи из Гонконгского университета у 33-летнего местного жителя. Заболевание у мужчины обнаружили через 4,5 месяца после первого заражения.

О первой смерти после повторного заражения коронавирусом сообщили в Нидерландах 12 октября. Умершая, 89-летняя женщина, имела сопутствующее заболевание – макроглобулинемию Вальденстрема. Это редкий тип рака лейкоцитов, который поддается лечению, но неизлечим.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Нидерландах дважды заразился пожилой мужчина со слабым иммунитетом. Пациент в Бельгии заразился COVID-19 во второй раз через три месяца после выздоровления. Во втором штамме вируса исследователи обнаружили 11 мутаций.