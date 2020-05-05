В Украине зафиксировали рекордный спад эпидемии COVID-19: Минздрав указал на опасный момент
В понедельник, 4 мая, в Украине был зафиксирован рекордно низкий процент людей, заболевших СOVID-19, относительно общего количества активных больных – 3,5%.
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Еще один рекорд связан с соотношением пациентов, которые выздоровели, и новых больных: за сутки выздоровели 256 человек, а заражений обнаружили 366. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского, сообщается на сайте главы государства.
"Очень положительная тенденция. Благодаря усердному соблюдению карантина Украине удалось обойти самые страшные сценарии. Как мы и предполагали, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до ослабления карантина. В последние дни очень важно тщательно соблюдать ограничительные меры, чтобы как можно безопаснее начать выход из карантина", – отреагировал на новости Зеленский.
В то же время в Министерстве здравоохранения отметили, что в стране наблюдается увеличение количества случаев бессимптомного течения болезни, что повышает угрозу распространения СOVID-19. Поэтому в ведомстве призвали соблюдать ограничительные меры и в дальнейшем.
Как сообщал OBOZREVATEL, Шмыгаль отмечал, что в течение 18 дней в Украине наблюдалась стабильная ситуация по росту количества заболевших коронавирусом. По расчетам, пик должен завершиться приблизительно 8-9 мая, если не будет нарушений карантинного режима. Фактически, это начало завершения эпидемии для Украины в медицинских сроках.