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5 мая • обновлено в 18:10
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Виктория Довгань
Виктория Довгань
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В Украине зафиксировали рекордный спад эпидемии COVID-19: Минздрав указал на опасный момент

70.5т
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В понедельник, 4 мая, в Украине был зафиксирован рекордно низкий процент людей, заболевших СOVID-19, относительно общего количества активных больных – 3,5%.

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Еще один рекорд связан с соотношением пациентов, которые выздоровели, и новых больных: за сутки выздоровели 256 человек, а заражений обнаружили 366. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского, сообщается на сайте главы государства.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

ТСН

"Очень положительная тенденция. Благодаря усердному соблюдению карантина Украине удалось обойти самые страшные сценарии. Как мы и предполагали, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до ослабления карантина. В последние дни очень важно тщательно соблюдать ограничительные меры, чтобы как можно безопаснее начать выход из карантина", – отреагировал на новости Зеленский.

В то же время в Министерстве здравоохранения отметили, что в стране наблюдается увеличение количества случаев бессимптомного течения болезни, что повышает угрозу распространения СOVID-19. Поэтому в ведомстве призвали соблюдать ограничительные меры и в дальнейшем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шмыгаль отмечал, что в течение 18 дней в Украине наблюдалась стабильная ситуация по росту количества заболевших коронавирусом. По расчетам, пик должен завершиться приблизительно 8-9 мая, если не будет нарушений карантинного режима. Фактически, это начало завершения эпидемии для Украины в медицинских сроках.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персоны
Владимир Зеленский Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Белый господин
Белый господин
Сколько тестов провели, соседи. Всего или на 100 тыс населения. Нет тестов - нет больных.
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Общество

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