В Украине зафиксировали рекордное количество умерших от COVID-19 за сутки

В Украине за сутки, 3 ноября, от коронавирусной болезни умерло 199 человек.

По данным Совета нацбезопасности и обороны, это рекордное число летальных случаев с начала эпидемии COVID-19 в нашей стране. Минувший печальный рекорд был установлен 30 октября, тогда умерло 173 украинца.

Больше всего летальных случаев за сутки зарегистрировано в Донецкой (26), Львовской (20) и Днепропетровской (19) областях.

Согласно статистике СНБО, выздоровело также рекордное количество людей в Украине – 7536.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро среды, 4 ноября, в Украине официально подтверждено 420 617 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9524 выявлено за минувшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.