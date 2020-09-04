В пятницу, 4 сентября, в Украине зафиксировали рекордное число подозрений на коронавирус (COVID-19) – 3131 случай.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, ранее рекорд был зарегистрирован на уровне 2812 случаев подозрения на вирус.

Отмечается, что коэффициент корреляции с числом заболевших в последние несколько недель устойчиво превышает 0,7. Это может говорить о том, что скоро возможны новые рекорды по числу новых зараженных в Украине.

В Украине зафиксировали рекордное число подозрений на COVID-19 Скриншот

Добавим, что на текущей неделе уже фиксировались максимумы числа заболевших: 2495 – 1 сентября и 2723 – 3 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине с 7 сентября начнут действовать новые зоны адаптивного карантина. С полным списком регионов можно ознакомиться по ссылке.

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