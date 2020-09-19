В Украине зафиксировали рекорд госпитализаций с COVID-19

В Украине за минувшие сутки, 18 сентября, зафиксировано рекордное число госпитализаций пациентов с COVID-19 – 669.

Об этом на брифинге в субботу, 19 сентября, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Всего в Украине в больницах с подтвержденным или подозрением на коронавирус – более 13 тысяч человек. При этом состоянием на 1 сентября в медучреждениях пребывало 10 800 пациентов, добавил Степанов.

Всего в Украине состоянием на утро, 19 сентября, официально коронавирусом (COVID-19) заразились 172 712 человек. Из них 3240 – за минувшие сутки.

В Киеве за минувшие сутки, 18 сентября, COVID-19 заразились 400 человек. В области число новых больных – 135.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на утро субботы, на 19 сентября, Индия опередила США и Бразилию по числу новых зараженных коронавирусом (COVID-19) в мире – 93 тысячи случаев. В Штатах – 51 тысяча, Бразилии – 40 тысяч. Также в Индии за сутки зарегистрировали больше всего летальных случаев – 1 221.