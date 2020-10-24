В Украине зафиксировали почти 8 тысяч нарушений избирательного процесса. Карта

В период с 5 сентября по 24 октября 2020 года в Национальную полицию Украины поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Данные обнародовали на сайте ведомства за день до дня голосования на местных выборах – 25 октября.

Всего органами полиции были составлены 1676 протоколов о совершении административных правонарушений.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 622 уголовных производствах: 310 открытых по фактам нарушения избирательного законодательства, 312 – связанных с избирательным процессом.

Зафиксировано почти 8 тысяч нарушений избирательного процесса. Национальная полиция Украины

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине с полуночи субботы, 24 октября, наступил "день тишины" перед голосованием на местных выборах 25 октября. В этот день любая агитация за того или иного кандидата запрещена законодательством.