В Украине задумали создать очередное министерство: разгорелся острый спор

Создание органа по вопросам трудовой миграции вряд ли будет эффективным, а появление профильного министерства может осложнить сотрудничество с министерствами других стран.

Так считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который высказал свое мнение на странице в Facebook. Дипломат привет пример историю с созданием Украинского института, на что "было направлено немало усилий".

"Новый орган по вопросам трудовых мигрантов, о котором сейчас так много говорят, – что он может реально изменить? Усложнить взаимодействие с органами и министерствами других стран, забюрократизировать естественный процесс? Разве этого мы хотим? Я не против создания отдельного учреждения, но давайте сначала определимся, что мы от нее ожидаем, и для кого она, какие ресурсы она должна координировать", – написал Климкин.

"Мы положили немало усилий и времени на создание Украинского института - аффилированной с МИД, но независимой структуры, которая должна пропагандировать нашу культуру за рубежом и не в последнюю очередь поддерживать наш связь с зарубежными украинцами в широком смысле, становиться эпицентром жизни общины. И что мы видим теперь? Украинский институт не то, что не стал государственным приоритетом, он даже не стал приоритетом в финансировании. Так о чем мы вообще говорим?" - добавил министр.

Климкин подчеркнул, что в случае создания ведомства по вопросам трудовых мигрантов его работа не должна сводиться к простому консульскому обслуживанию и законной защиты прав украинских граждан.

"То, что всегда делало и делает МИД - это, так сказать, "обязательное программа". Но наши трудовые мигранты, наши зарубежные украинцы, наша диаспора - это активная творческая сила, это наш национальный ресурс, это то, чем мы не имеем права пренебрегать. Я верю в наше будущее синергию. И надеюсь на дискуссию, в которой я, как всегда, открыт", - резюмировал дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Климкин сказал, сколько украинцев находится в России.