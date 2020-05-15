В Украине заблокировали почти 30 пропагандистских медиакомпаний: какие российские СМИ запретили
Украина включила в список юридических лиц, к которым применяются дополнительные санкции, 28 пропагандистских медиакомпаний России, в том числе ООО "СТС Медиа".
Соответствующее приложение к указу, подписанному президентом Владимиром Зеленским 14 мая, обнародовано пресс-службой ОП. Решение "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" было подано Советом национальной безопасности и обороны Украины.
В частности, спецсанкции на три года введены по отношению к:
ООО ''Телерадиокомпания ''Медиапрофиль Крым'';
ООО ''Русское радио-Крым'';
ООО ''Гранд Медиа'';
ООО ''Ника Медиа'';
ООО ''Технология вещания";
АНО ''Телерадиокомпания ''Крым'';
ООО ''Максимум-Крым'';
АНО ''Общественная крымскотатарская телерадиокомпания'';
ООО ''Телерадиокомпания ''Медиапрофиль'';
ООО ''Медиагрупп ''ФМ";
ООО ''Медиа ТВ Севастополь'';
''Севастопольская телерадиокомпания'' (это и предыдущие – российские компании в аннексированном Севастополь);
ООО ''Русское радио Иваново'' (Иваново);
ООО ''Радиокомпания Радио Рокс-Регион'' (Краснодар);
ООО ''Телерадиокомпания ''Сан-Фуэто'' (Феодосия);
ООО ''Прорадио'' (Кострома).
В санкционный список внесли также московские медийные компании:
ООО ''Стайл медиахолдинг'';
АО ''Региональный радиоканал'';
ООО ''Национальный спортивный телеканал";
ООО ''СТС Медиа'';
ЗАО ''Межгосударственная телерадиокомпания ''Мир'';
АО ''Сеть телевизионных станций'';
ООО ''Спас ТВ'';
АО ''Новый канал'';
ООО ''Профмедиа ТВ'' (принадлежит российскому бизнесмену Владимиру Потанину);
ООО ''Телеканал ТВ3'';
ООО ''Телекомпания Пятница'';
''Муз ТВ Операционная компания''.
В список санкций также попал московский ''Издательский дом ''Комсомольская правда''.
В числе санкций в отношении этих медиакомпаний: ограничение прав пользования имуществом, торговых операций, препятствование выведению капитала за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление действий лицензий и разрешений по виду деятельности и запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины.
Указ также предусматривает прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами, аннулирование официальных визитов, заседаний и переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.
Как писал OBOZREVATEL, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает запрет российских сайтов и социальных сетей.
СНБО выступил за продление санкций против российских сайтов и направил проект указа президенту Владимиру Зеленскому 13 мая.