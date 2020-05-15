В Украине заблокировали почти 30 пропагандистских медиакомпаний: какие российские СМИ запретили

Дарья Дурова Общество 20:38, 15.05.2020 Обновлено: 20:57, 15.05.2020

Украина включила в список юридических лиц, к которым применяются дополнительные санкции, 28 пропагандистских медиакомпаний России, в том числе ООО "СТС Медиа".

Соответствующее приложение к указу, подписанному президентом Владимиром Зеленским 14 мая, обнародовано пресс-службой ОП. Решение "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" было подано Советом национальной безопасности и обороны Украины.

В частности, спецсанкции на три года введены по отношению к:

  • ООО ''Телерадиокомпания ''Медиапрофиль Крым'';

  • ООО ''Русское радио-Крым'';

  • ООО ''Гранд Медиа'';

  • ООО ''Ника Медиа'';

  • ООО ''Технология вещания";

  • АНО ''Телерадиокомпания ''Крым'';

  • ООО ''Максимум-Крым'';

  • АНО ''Общественная крымскотатарская телерадиокомпания'';

  • ООО ''Телерадиокомпания ''Медиапрофиль'';

  • ООО ''Медиагрупп ''ФМ";

  • ООО ''Медиа ТВ Севастополь'';

  • ''Севастопольская телерадиокомпания'' (это и предыдущие – российские компании в аннексированном Севастополь);

  • ООО ''Русское радио Иваново'' (Иваново);

  • ООО ''Радиокомпания Радио Рокс-Регион'' (Краснодар);

  • ООО ''Телерадиокомпания ''Сан-Фуэто'' (Феодосия);

  • ООО ''Прорадио'' (Кострома).

В санкционный список внесли также московские медийные компании:

  • ООО ''Стайл медиахолдинг'';

  • АО ''Региональный радиоканал'';

  • ООО ''Национальный спортивный телеканал";

  • ООО ''СТС Медиа'';

  • ЗАО ''Межгосударственная телерадиокомпания ''Мир'';

  • АО ''Сеть телевизионных станций'';

  • ООО ''Спас ТВ'';

  • АО ''Новый канал'';

  • ООО ''Профмедиа ТВ'' (принадлежит российскому бизнесмену Владимиру Потанину);

  • ООО ''Телеканал ТВ3'';

  • ООО ''Телекомпания Пятница'';

  • ''Муз ТВ Операционная компания''.

В список санкций также попал московский ''Издательский дом ''Комсомольская правда''.

Запрет на российские пропагандистские СМИ
Иллюстрация

В числе санкций в отношении этих медиакомпаний: ограничение прав пользования имуществом, торговых операций, препятствование выведению капитала за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление действий лицензий и разрешений по виду деятельности и запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины.

Указ также предусматривает прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами, аннулирование официальных визитов, заседаний и переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Как писал OBOZREVATEL, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает запрет российских сайтов и социальных сетей.

СНБО выступил за продление санкций против российских сайтов и направил проект указа президенту Владимиру Зеленскому 13 мая.

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