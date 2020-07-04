В Украине за сутки прибавилось более 900 зараженных коронавирусом: статистика на 4 июля

По состоянию на утро 4 июля в Украине официально подтверждены 47 677 случаев коронавирусной инфекции. Из них 914 были обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 1227 человек (+15 за сутки), а 21 155 пациентов (+597 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные официального сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в областях: Львовской – 176, городе Киеве – 118, Волынской – 92, Ривненской – 91 и Закарпатской – 88.

СНБО

СНБО

За сутки исследовано 11 825 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР – 705 836 образцов и ИФА – 262 527 образцов.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. – 1936 (1296 выздоровели)

Волынская обл. – 2663 (801 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 1110 (959 выздоровели)

Донецкая обл. – 599 (173 выздоровели)

Житомирская обл. – 1447 (950 выздоровели)

Закарпатская обл. – 3214 (999 выздоровели)

Запорожская обл. – 588 (444 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 2598 (1129 выздоровели)

г. Киев – 5465 (1769 выздоровели)

Киевская обл. – 2747 (1503 выздоровели)

Кировоградская обл. – 657 (559 выздоровели)

Луганская обл. – 84 (61 выздоровел)

Львовская обл. – 6059 (890 выздоровели)

Николаевская обл. – 455 (293 выздоровели)

Одесская обл. – 1835 (822 выздоровели)

Полтавская обл. – 322 (274 выздоровели)

Ривненская обл. – 4041 (2016 выздоровели)

Сумская обл. – 308 (247 выздоровели)

Тернопольская обл. – 2025 (1230 выздоровели)

Харьковская обл. – 2311 (1188 выздоровели)

Херсонская обл. – 196 (181 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 828 (589 выздоровели)

Черкасская обл. – 657 (517 выздоровели)

Черновицкая обл. – 4972 (2120 выздоровели)

Черниговская обл. – 560 (145 выздоровели).

Центр громадського здоров'я України

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 4 июля коронавирусом в мире заразились почти 11,2 млн человек. При этом почти 530 тыс. пациентов скончались и 6,3 млн побороли болезнь.