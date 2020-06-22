В Украине снизился суточный прирост больных COVID-19: статистика Минздрава на 22 июня

Карина Бондаренко Общество 09:00, 22.06.2020 Обновлено: 09:37, 22.06.2020

По состоянию на утро понедельника, 22 июня, в Украине официально подтверждены 37 241 случай коронавирусной инфекции. По сравнению с предыдущим днем, за прошедшие сутки количество больных снизилось – 681 новый зараженный.

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От COVID-19 в стране умерли уже 1012 человек (+10 за сутки), а 16 642 пациента (+133) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО.

Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировали во Львовской области – 200, Ривненской – 91 и Волынской – 70.

Карта распространения коронавируса в Украине
Антирейтинг областей Украины по COVID-19

Ранее OBOZREVATEL писал, что две авиакомпании с 21 июня возобновили регулярные полеты в Украину после трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.

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