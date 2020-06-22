В Украине снизился суточный прирост больных COVID-19: статистика Минздрава на 22 июня
Максим Степанов сообщил статистику по коронавирусу в Украине
По состоянию на утро понедельника, 22 июня, в Украине официально подтверждены 37 241 случай коронавирусной инфекции. По сравнению с предыдущим днем, за прошедшие сутки количество больных снизилось – 681 новый зараженный.
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От COVID-19 в стране умерли уже 1012 человек (+10 за сутки), а 16 642 пациента (+133) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО.
Карта распространения коронавируса в Украине
Антирейтинг областей Украины по COVID-19
Ранее OBOZREVATEL писал, что две авиакомпании с 21 июня возобновили регулярные полеты в Украину после трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
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