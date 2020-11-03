В Украине за сутки от COVID-19 выздоровело рекордное количество пациентов

Таша Адамович Общество 09:19, 3.11.2020 Обновлено: 09:41, 3.11.2020

В Украине за сутки зарегистрировано рекордное количество пациентов, которые преодолели коронавирусную болезнь – 5 100.

Такие данные привел министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook. Умерло 157 украинцев.

Во Львовской области выздоровел 581 человек, в Одесской – 571, Хмельницкой – 416.

Как сообщается на сайте СНБО, всего за период пандемии заболело 411 093 человека, выздоровели – 168 868, летальных случаев – 7 532, проведено ПЦР-тестов – 3 379 029.

Статистика распространения коронавируса в Украине
Facebook Максим Степанов
Статистика распространения коронавируса в Украине
covid19.rnbo.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что зима 2020-21 лет для Украины и других государств мира с точки зрения эпидемической ситуации будет тяжелой. Об этом свидетельствует уже нынешняя динамика заболеваемости коронавирусом. Такой сценарий спрогнозировал главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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