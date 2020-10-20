Рекордное количество украинцев выздоровели и умерли от COVID-19 за сутки

Obozrevatel Общество 09:45, 20.10.2020

За сутки, 19 октября, в Украине от коронавирусной инфекции умерло 113 человек, это рекордный показатель смертности в нашей стране с начала пандемии.

Выздоровело также рекордное количество людей – 3044, об этом свидетельствуют данные сайта Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Предыдущий печальный рекорд смертности в Украине был установлен 16 октября, тогда умерли 109 зараженных украинцев. 15-го число жертв коронавируса составило 106 человек, 12 и 13 октября – по 107, 9-го – 108 человек.

Всего по состоянию на утро 20 октября от COVID-19 в стране умерли уже 5786 человек. Полностью побороли болезнь 129 533 пациента.

Статистика смертности по COVID-19
covid19.rnbo.gov.ua
Статистика по выздоровевшим от COVID-19
covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщил OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 20 октября, в Украине официально подтверждены 309 107 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 469 – обнаружены за прошедшие сутки.

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