За прошедшие сутки в Украине выявлено 5397 инфицированных COVID-19. Умерли от коронавируса 93 украинца. 2236 выздоровели. Украина перешла психологический порог в 5000 заболевших в сутки. До конца месяца можем перейти рубеж в 7000 и если граждане не начнут соблюдать меры безопасности и не будут минимизировать возможность заболеть COVID-19, используя маски и санитайзеры, а также соблюдая социальную дистанцию с мерами гигиены, то уже в ноябре мы перейдём следующий порог в 10 000 заболевших в сутки. И количество умерших будет исчисляться тогда уже не десятками.

Я не Кассандра и не Ванга, но 10 сентября спрогнозировал эту ситуацию. Просто я не только анализирую данные, но еще общаюсь с профильными экспертами и вижу, как люди, в большинстве своём, относятся к мерам безопасности и игнорируют маски в общественном транспорте. Медицинская система уже не выдерживает такое количество больных, медперсонал болеет и переутомлен. Так что мы безапелляционно движемся по крайне негативному сценарию.

Чем отвечает на это власть? Пропагандой соблюдения мер безопасности? Нет. Может массовым бесплатным тестированием граждан? Нет. Может жёсткими штрафами тех, кто игнорирует меры безопасности и пренебрегает масками, как во Франции, Германии или Израиле? Нет. Выборы же на носу. И жертвовать своим рейтингом во имя спасения жизни граждан власть не планирует. А может власть развернула новые госпиталя, обеспечила новые места в палатах и заявила аппараты ИВЛ? Нет. Власть пошла другим путем. Они взяли деньги из фонда по борьбе с COVID-19 и без тендера потратили их на дороги. Почему? Потому что не только Юрченко хочет свой "кусочек пирога", а без тендера этот кусочек можно превратить в большой кусок.

Но эту власть выбрали не немцы, не французы и не израильтяне. Поэтому ответственность на кого-то перенести не удастся. Сами виноваты. Как и все 29 лет. Поменяет ли власть свое отношение к гражданам. Гарантированно нет. Но вот граждане могут поменять саму власть на местах, если проанализируют ситуацию и сделают работу над своим ошибками. Главное не сделать новых ошибок. Потому что впереди непростые времена. И новые ошибки будут стоить уже значительно дороже всем нам. А некоторым будет стоить жизни.

Так что берегите себя и думайте, что делать. И, как человек переболевший COVID-19 и испытавший на себе неприятное течение болезни, желаю вам не болеть и в случае чего всегда иметь возможность получить помощь от врачей.