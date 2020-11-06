В Украине за сутки больше 10 тысяч человек выздоровели от COVID-19: новых больных меньше

За минувшие сутки, 5 ноября, в Украине количество выздоровевших от коронавирусной инфекции превысило количество новых зараженных COVID-19.

Об этом 6 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, за сутки выздоровели рекордные 10 762 человека. При этом заболел 9 721 украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 6 ноября, в Украине официально подтверждены 440 188 случаевкоронавирусной инфекции. Наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Киеве.