В Украине за неделю утонули 50 человек: опубликована статистика

В Украине за неделю утонули 50 человек. mayak-74.ru

В Украине за неделю, с 10 по 16 августа, на водоемах утонули 50 человек.

Статистику опубликовала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что с начала недели было зарегистрировано 3 218 чрезвычайных событий. В результате принятых мер спасены 63 человека.

Спасатели призвали украинцев не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха.

Как писал OBOZREVATEL ранее, под Одессой на пляже возле села Лиман на глазах у друзей утонули муж и жена. На берегу не было ни спасателей, ни медпункта.

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