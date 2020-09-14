В Украине за неделю насчитали более 4 млн грн штрафов за перегруженные фуры

Инспекторы "Укртрансбезопасности" за неделю 7-13 сентября проверили более 30 тыс транспортных средств и насчитали около 4,4 млн грн платы за перегрузки, что на 75% больше, чем неделей ранее.

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, больше всего платы за перегрузки за указанную неделю начислено в Херсонской, Одесской и Николаевской области.

Также, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, завершены тендеры на закупку 43-х комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении").

"Мы продолжаем работать над сохранением дорог от разрушения. Наша цель – постепенно перейти на автоматическое "Взвешивание в движении", но пока этот переход происходит, мы в дальнейшем способствуем повышению эффективности работы Укртрансбезопасности. Уже проведены процедуры закупок 24-х новых передвижных ГВК, пока ожидаем их поставку. Кроме этого, 20 пунктов ГВК переведены на круглосуточный режим работы. Также завершены закупки услуг на ремонтные работы имеющегося оборудования ГВК, что позволит вернуть в работу еще 28 стационарных комплексов", – сообщил Криклий.

"Ожидаем, что после окончания всех этих процессов мы будем иметь в рабочем режиме 78 комплексов ГВК. Вместе с тем, Укринфрапроектом и Укравтодором завершения тендеры на 43 комплекса WIM. Постепенно переходим от контроля с человеческим фактором автоматического взвешивания и штрафования за нарушения", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появился рейтинг областных госадминистраций по использованию средств Дорожного фонда. 35% Дорожного Фонда идут из государственного бюджета в ОГА на ремонт и обслуживание дорог категории В и С.