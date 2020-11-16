В Украине за нарушение карантина выходного дня закрыли более 2,4 тысячи заведений
За нарушение карантина выходного дня в Украине в течение 14 и 15 ноября полиция закрыла более 2400 субъектов хозяйствования.
Как сообщается на сайте Национальной полиции, было закрыто более 1,5 тысячи предприятий торговли, около 800 заведений питания, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов.
В то же время на ответственных лиц составлено почти 2000 админпротоколов за нарушение карантина, начато 9 уголовных производств.
Больше всего нарушений карантина выходного дня полицейские зафиксировали в тех регионах, где местные власти отказались выполнять решение Кабмина. Это – Львовская, Тернопольская, Черкасская, Днепропетровская и Одесская области.
Кроме того, многих нарушителей обнаружили в Киеве и области.
Глава Нацполиции Игорь Клименко заверил, что полиция действует в рамках своих полномочий.
"Если граждане откровенно игнорируют закон, то должны понести соответствующее наказание", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
мэры ряда городов отказались вводить карантин выходного дня. В частности, несогласие с постановлением Кабинета министров озвучили во Львове, Одессе, Ровно, Житомире, Краматорске, Луцке, Славянске, Черкассах, Мукачево, Тернополе, Днепре, Чернигове и Киеве.
Только за первый день нового карантина, 14 ноября, полицейские начали 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль решил провести онлайн-встречу с мэрами крупных городов на фоне протестов против карантина выходного дня.