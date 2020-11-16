В Украине за нарушение карантина выходного дня закрыли более 2,4 тысячи заведений

За нарушение карантина выходного дня в Украине в течение 14 и 15 ноября полиция закрыла более 2400 субъектов хозяйствования.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, было закрыто более 1,5 тысячи предприятий торговли, около 800 заведений питания, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов.

В то же время на ответственных лиц составлено почти 2000 админпротоколов за нарушение карантина, начато 9 уголовных производств.

Больше всего нарушений карантина выходного дня полицейские зафиксировали в тех регионах, где местные власти отказались выполнять решение Кабмина. Это – Львовская, Тернопольская, Черкасская, Днепропетровская и Одесская области.

Кроме того, многих нарушителей обнаружили в Киеве и области.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заверил, что полиция действует в рамках своих полномочий.

"Если граждане откровенно игнорируют закон, то должны понести соответствующее наказание", – подчеркнул он.

Нарушение карантина выходного дня npu.gov.ua

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