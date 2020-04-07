В Украине за день умерли от коронавируса 7 человек: Минздрав рассказал о сопутствующих болезнях

За сутки 6-7 апреля в Украине зафиксировано 7 новых смертей от коронавируса COVID-19.

Высокий показатель объяснил на брифинге во вторник, 7 апреля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"За прошлые сутки есть 7 летальных случаев. Это люди от 42 до 70 лет. Случай в Александровской больнице Киева еще не попал в статистику. Мы его будем рассматривать отдельно. Мы видим, что все люди – 60,61, 68, 70 лет – у них были сопутствующие заболевания", – рассказал он.

Всего в Украине уже 45 человек скончались от COVID-19.

Также Ляшко сравнил показатели Украины и других стран. "Показатель заболевамости у нас 3,5 на все население. Показатель летальности – 3,1. В Германии и Южной Корее последний самый низкий – меньше 2. В Испании это 12, а в Италии больше 11", – рассказал Ляшко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Александровской больнице Киева скончался 30-летний мужчина с коронавирусом, за жизнь которого врачи боролись на протяжении нескольких недель.

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