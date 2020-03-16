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16 марта • обновлено в 12:25
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В Украине выздоровел первый больной коронавирусом

11.2т
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Черновчанин, у которого впервые зафиксировали коронавирус, выздоравливает. Ему сделали тесты – они отрицательные.

Об этом на брифинге сообщила заместительница председателя Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак. По ее словам, повторные тесты на коронавирус показали отрицательные результаты.

В Украине выздоровел первый больной коронавирусом

Напомним, что 16 марта еще у двух украинцев в Черновицкой области диагностировали заражение новым COVID-19. Так, всего в Украине зарегистрировано пять лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В частности, четыре в Черновицкой области и один в Житомирской, который стал смертельным.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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