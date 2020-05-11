В Украине выявили 416 случаев COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 11 мая

По состоянию на утро понедельника, 11 мая, в Украине зарегистрировано 15 648 случаев заражения коронавирусом.

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Такие данные обнародовал сайт Совета национальной безопасности и обороны Украины. Так, в целом с начала распространения пандемии умерли уже 408 человек, выздороветь удалось 3288.

Всего за последние сутки в стране диагноз COVID-19 поставили 416 новым пациентам. При этом 17 людей умерли, а 228 смогли побороть болезнь.

Заболеваемость коронавирусом в Украине продолжает расти

В целом коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 553 случая;

Волынская область – 482 случая;

Днепропетровская область – 731 случай;

Донецкая область – 100 случаев;

Житомирская область – 523 случая;

Закарпатская область – 730 случаев;

Запорожская область – 329 случаев;

Ивано-Франковская область – 1126 случаев;

Кировоградская область – 420 случаев;

м. Киев – 1871 случай;

Киевская область – 1000 случаев;

Львовская область – 798 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 223 случая;

Одесская область – 646 случаев;

Полтавская область – 247 случаев;

Ровенская область – 978 случаев;

Сумская область – 154 случая;

Тернопольская область – 1018 случаев;

Харьковская область – 595 случаев;

Херсонская область – 161 случай;

Хмельницкая область – 178 случаев;

Черновицкая область – 2324 случая;

Черкасская область – 342 случая;

Черниговская область – 77 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области, где больше всего инфицированных коронавируса в Украине, закончились места для больных на COVID-19.

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