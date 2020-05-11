В Украине выявили 416 случаев COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 11 мая

По состоянию на утро понедельника, 11 мая, в Украине зарегистрировано 15 648 случаев заражения коронавирусом.
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Такие данные обнародовал сайт Совета национальной безопасности и обороны Украины. Так, в целом с начала распространения пандемии умерли уже 408 человек, выздороветь удалось 3288.
Всего за последние сутки в стране диагноз COVID-19 поставили 416 новым пациентам. При этом 17 людей умерли, а 228 смогли побороть болезнь.
Заболеваемость коронавирусом в Украине продолжает расти
В целом коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 553 случая;
Волынская область – 482 случая;
Днепропетровская область – 731 случай;
Донецкая область – 100 случаев;
Житомирская область – 523 случая;
Закарпатская область – 730 случаев;
Запорожская область – 329 случаев;
Ивано-Франковская область – 1126 случаев;
Кировоградская область – 420 случаев;
м. Киев – 1871 случай;
Киевская область – 1000 случаев;
Львовская область – 798 случаев;
Луганская область – 42 случая;
Николаевская область – 223 случая;
Одесская область – 646 случаев;
Полтавская область – 247 случаев;
Ровенская область – 978 случаев;
Сумская область – 154 случая;
Тернопольская область – 1018 случаев;
Харьковская область – 595 случаев;
Херсонская область – 161 случай;
Хмельницкая область – 178 случаев;
Черновицкая область – 2324 случая;
Черкасская область – 342 случая;
Черниговская область – 77 случаев.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области, где больше всего инфицированных коронавируса в Украине, закончились места для больных на COVID-19.
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