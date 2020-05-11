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11 мая • обновлено в 10:13
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В Украине выявили 416 случаев COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 11 мая

19.6т
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По состоянию на утро понедельника, 11 мая, в Украине зарегистрировано 15 648 случаев заражения коронавирусом.

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Такие данные обнародовал сайт Совета национальной безопасности и обороны Украины. Так, в целом с начала распространения пандемии умерли уже 408 человек, выздороветь удалось 3288.

Всего за последние сутки в стране диагноз COVID-19 поставили 416 новым пациентам. При этом 17 людей умерли, а 228 смогли побороть болезнь.

Заболеваемость коронавирусом в Украине продолжает расти

Заболеваемость коронавирусом в Украине продолжает расти

В целом коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 553 случая;

  • Волынская область – 482 случая;

  • Днепропетровская область – 731 случай;

  • Донецкая область – 100 случаев;

  • Житомирская область – 523 случая;

  • Закарпатская область – 730 случаев;

  • Запорожская область – 329 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 1126 случаев;

  • Кировоградская область – 420 случаев;

  • м. Киев – 1871 случай;

  • Киевская область – 1000 случаев;

  • Львовская область – 798 случаев;

  • Луганская область – 42 случая;

  • Николаевская область – 223 случая;

  • Одесская область – 646 случаев;

  • Полтавская область – 247 случаев;

  • Ровенская область – 978 случаев;

  • Сумская область – 154 случая;

  • Тернопольская область – 1018 случаев;

  • Харьковская область – 595 случаев;

  • Херсонская область – 161 случай;

  • Хмельницкая область – 178 случаев;

  • Черновицкая область – 2324 случая;

  • Черкасская область – 342 случая;

  • Черниговская область – 77 случаев.

В Украине выявили 416 случаев COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 11 мая
В Украине выявили 416 случаев COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 11 мая

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области, где больше всего инфицированных коронавируса в Украине, закончились места для больных на COVID-19.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Теги
вирус Министерство здравоохранения
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