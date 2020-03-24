В Украине число больных коронавирусом выросло до 84: данные Минздрава на 24 марта

По состоянию на утро вторника, 24 марта, в Украине подтверждены 84 случая заражения коронавирусом COVID-19.

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Об этом говорится в официальной сводке Министерства здравоохранения, опубликованной на странице ведомства в Facebook.

"По данным Центра общественного хдоровья, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев", – сказано в сообщении Минздрава.

Коронавирус в Украине "Главком"

В частности коронавирусную болезнь выявлено у жителей таких регионов:

Днепропетровская область – 2 случая;

Донецкая область – 1 случай;

Житомирская область – 2 (1 летальный) случая;

Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный);

Киев – 29 случаев;

Киевская область – 15 случаев, из них 10 за последние сутки;

Львовская область – 2 случая;

Тернопольская область – 2 случая, из которых 1 за последние сутки;

Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный);

Черкасская область – 1 случай.

В Минздраве отметили, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 года в Центр поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по состоянию на 23 марта в Украине официально было подтверждено 73 случая заражения коронавирусом, из которых три – летальные.

В целом в мире заражены уже более 375 000 человек, более 16 300 – умерли. Вылечиться удалось более 101 000 пациентов.

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