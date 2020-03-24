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24 марта • обновлено в 11:00
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В Украине число больных коронавирусом выросло до 84: данные Минздрава на 24 марта

49.3т
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По состоянию на утро вторника, 24 марта, в Украине подтверждены 84 случая заражения коронавирусом COVID-19.

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Об этом говорится в официальной сводке Министерства здравоохранения, опубликованной на странице ведомства в Facebook.

"По данным Центра общественного хдоровья, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев", – сказано в сообщении Минздрава.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

"Главком"

В частности коронавирусную болезнь выявлено у жителей таких регионов:

  • Днепропетровская область2 случая;

  • Донецкая область1 случай;

  • Житомирская область2 (1 летальный) случая;

  • Ивано-Франковская область5 случаев (1 летальный);

  • Киев29 случаев;

  • Киевская область15 случаев, из них 10 за последние сутки;

  • Львовская область2 случая;

  • Тернопольская область2 случая, из которых 1 за последние сутки;

  • Черновицкая область25 случаев (1 летальный);

  • Черкасская область1 случай.

В Минздраве отметили, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 года в Центр поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Вна Украине никакого контроля, какие там десятки, там тыщи
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Журба Валентина
Журба Валентина
и нафига нм ваши данные без тестов?!
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