В Украине выявили 522 случая COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 10 мая

Виктория Довгань Общество 09:12, 10.05.2020 Обновлено: 10:14, 10.05.2020

По состоянию на утро воскресенья, 10 мая, в Украине зарегистрировано 15 232 случаев заражения коронавирусом COVID-19 (522 новых случая за сутки).

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Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины. За все время эпидемии в стране скончался 391 пациент (+15 за сутки), а выздоровели 3 060 (+151 за сутки).

Коронавирус в Украине

Детальную статистику обнародовали и на официальной странице Минздрава в Facebook. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 544 случая;

  • Волынская область – 470 случаев;

  • Днепропетровская область – 704 случая;

  • Донецкая область – 100 случаев;

  • Житомирская область – 517 случаев;

  • Закарпатская область – 695 случаев;

  • Запорожская область – 328 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 1116 случаев;

  • Кировоградская область – 416 случаев;

  • г. Киев – 1805 случаев;

  • Киевская область – 972 случая;

  • Львовская область – 753 случая;

  • Луганская область – 42 случая;

  • Николаевская область – 221 случай;

  • Одесская область – 636 случаев;

  • Полтавская область – 246 случаев;

  • Ривненская область – 926 случаев;

  • Сумская область – 154 случая;

  • Тернопольская область – 999 случаев;

  • Харьковская область – 572 случая;

  • Херсонская область – 159 случаев;

  • Хмельницкая область – 175 случаев;

  • Черновицкая область – 2268 случаев;

  • Черкасская область – 341 случай;

  • Черниговская область – 73 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 10 мая в Центр поступило 1084 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 39263 сообщения о подозрении на COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Украине
Центр общественного здоровья

Как сообщал OBOZREVATEL, утром субботы, 9 мая, в Украине насчитывалось 14 710 случаев заражения коронавирусом COVID-19 (+ 515 за сутки). При этом скончались в тот день 15 человек, а выздоровели 203.

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