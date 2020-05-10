В Украине выявили 522 случая COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 10 мая
По состоянию на утро воскресенья, 10 мая, в Украине зарегистрировано 15 232 случаев заражения коронавирусом COVID-19 (522 новых случая за сутки).
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Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины. За все время эпидемии в стране скончался 391 пациент (+15 за сутки), а выздоровели 3 060 (+151 за сутки).
Детальную статистику обнародовали и на официальной странице Минздрава в Facebook. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 544 случая;
Волынская область – 470 случаев;
Днепропетровская область – 704 случая;
Донецкая область – 100 случаев;
Житомирская область – 517 случаев;
Закарпатская область – 695 случаев;
Запорожская область – 328 случаев;
Ивано-Франковская область – 1116 случаев;
Кировоградская область – 416 случаев;
г. Киев – 1805 случаев;
Киевская область – 972 случая;
Львовская область – 753 случая;
Луганская область – 42 случая;
Николаевская область – 221 случай;
Одесская область – 636 случаев;
Полтавская область – 246 случаев;
Ривненская область – 926 случаев;
Сумская область – 154 случая;
Тернопольская область – 999 случаев;
Харьковская область – 572 случая;
Херсонская область – 159 случаев;
Хмельницкая область – 175 случаев;
Черновицкая область – 2268 случаев;
Черкасская область – 341 случай;
Черниговская область – 73 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 10 мая в Центр поступило 1084 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 39263 сообщения о подозрении на COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL, утром субботы, 9 мая, в Украине насчитывалось 14 710 случаев заражения коронавирусом COVID-19 (+ 515 за сутки). При этом скончались в тот день 15 человек, а выздоровели 203.