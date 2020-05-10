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10 мая • обновлено в 09:26
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В Украине выявили 522 случая COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 10 мая

5.4т
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По состоянию на утро воскресенья, 10 мая, в Украине зарегистрировано 15 232 случаев заражения коронавирусом COVID-19 (522 новых случая за сутки).

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Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины. За все время эпидемии в стране скончался 391 пациент (+15 за сутки), а выздоровели 3 060 (+151 за сутки).

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

В Украине выявили 522 случая COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 10 мая

В Украине выявили 522 случая COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 10 мая

В Украине выявили 522 случая COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 10 мая

В Украине выявили 522 случая COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 10 мая

В Украине выявили 522 случая COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 10 мая

В Украине выявили 522 случая COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 10 мая

В Украине выявили 522 случая COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 10 мая

Как сообщал OBOZREVATEL, утром субботы, 9 мая, в Украине насчитывалось 14 710 случаев заражения коронавирусом COVID-19 (+ 515 за сутки). При этом скончались в тот день 15 человек, а выздоровели 203.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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