В Украине выявили 522 случая COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 10 мая

По состоянию на утро воскресенья, 10 мая, в Украине зарегистрировано 15 232 случаев заражения коронавирусом COVID-19 (522 новых случая за сутки).

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины. За все время эпидемии в стране скончался 391 пациент (+15 за сутки), а выздоровели 3 060 (+151 за сутки).

Коронавирус в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, утром субботы, 9 мая, в Украине насчитывалось 14 710 случаев заражения коронавирусом COVID-19 (+ 515 за сутки). При этом скончались в тот день 15 человек, а выздоровели 203.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!