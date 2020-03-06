Украине из-за аномального потепления и отсутствия осадков может грозит экологическая масштабная катастрофа.

Об этом рассказал старший научный сотрудник Института водных проблем и мелиорации Украины Михаил Яцюк, передает "ГолосUA".

Ученый отметил, что Украина в год недополучает 48 кубокилометров воды. По данным ООН, каждому человеку нужно 1700 л воды на год. В Украине используется 1200 л и лишь потому, что население страны уменьшилось.

Экологическая катастрофа

Яцюк пояснил, что Украина движется по негативному климатическому сценарию в плане роста температуры и не увеличения количества осадков. Дефицит климатического водного баланса составляет 80 мм, поэтому водность украинских рек постоянно уменьшается.

Уже сейчас отсутствует весеннее половодье и наблюдается дефицит днепровских и днестровских водохранилищ. Есть угрозы, полноценного функционирования экосистемы Днепра.

"На протяжении года это все может негативно повлиять на урожай. Снижение водообеспечения территории Украины представляет серьезную угрозу, поэтому для уменьшения этой угрозы необходимо принимать комплекс первоочередных мер на государственном уровне", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, глобальное изменение климата и повышение уровня море приведет к уничтожению половины песчаных пляжей уже в 2100 году.

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