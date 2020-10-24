В Украине вырос показатель тяжелого протекания COVID-19, – Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об очень высоком показателе госпитализаций больных коронавирусом (COVID-19).

Как сообщил он на брифинге, за сутки в больницы отправили 1058 украинцев с вирусом или подозрением на него (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это очень высокий показатель. Как видите, увеличивается количество госпитализированных", – отметил Степанов.

По его словам, на утро 24 октября в Украине заполнено около 61% коек в медучреждениях.

Глава Минздрава уточнил, что речь о пациентах с подтвержденным COVID-19 и тех, у кого есть подозрение.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 24 октября в Украине официально подтверждены 337 410 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7014 – обнаружены за прошедшие сутки.