В Украине выписали уже 1300 штрафов за неношение масок: Зеленский заявил о действенности карантина

В Украине было выписано 1300 штрафов за нарушение масочного режима.

Как сообщается на сайте президента, об этом доложил глава Национальной полиции Игорь Клименко на совещании по предотвращению распространения COVID-19 под председательством главы государства Владимира Зеленского.

"Было отмечено, что украинцы в целом стали более ответственно относиться к карантинным мероприятиям", – говорится в сообщении.

Сам Зеленский заявил, что карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты.

"Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост", – отметил он

По словам президента, важно возобновить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству представителей бизнеса.

Как писал OBOZREVATEL, 19 ноября Зеленский подписал закон № 1000-IX, который предусматривает штраф за неношение или неправильное ношение защитной маски в общественных местах в размере от 170 до 255 гривен.