В Украине выпало до 20 см снега: где штормит и какая ситуация на дорогах

В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в Украине обесточен 41 населенный пункт в двух областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧС. "Одесская – 24, Ивано-Франковская – 17. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – сказано в отчете за сутки.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено, отмечают спасатели. Для этого привлекли 773 работника и 578 единиц техники.

Снежный коллапс в Украине Иллюстрация

Какая ситуация с погодой сейчас

По состоянию на утро 6 февраля в Донецкой, Луганской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях снег, местами сильный. В результате шквальных порывов ветра местами возникли снежные заносы в Киевской области.

За прошедшие сутки на почве в областях, где наблюдались осадки в виде снега, образовался снежный покров 4-6 см, а в отдельных районах Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей – местами до 20 см.

Средняя температура воздуха -3...-8°С, на юге 2...+1°С.

Что на дорогах

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. В Днепропетровской и Кировоградской области местами гололедица, Одесская, Донецкая, Запорожская и Луганская области – дороги заснеженные.

На перевальных участках дорог без осадков. Средняя температура воздуха -8...-12° С. Покрытие на Яблунецком, Ужоцком, Торунском и Вышковском заснеженное, на других – мокрое.

На дорогах государственного значения выполняются работы по очистке от снега и обработки противогололедными материалами покрытия спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное.

Пресс-служба ГоСЧС

Пресс-служба ГоСЧС

"В результате сложных погодных условий (сильного снега при порывах ветра 20-25 м/с) было ограничено движение крупногабаритного транспорта в Одесской области на М-15 Одесса-Рени, км 11 + 700-306 + 150. К восстановлению нормальных условий проезда по дороге грузовые транспортные средства направляются на дорожные площадки, в том числе у объектов сервиса", – сказано в сообщении "Укравтодора".

Пресс-служба ГоСЧС

Пресс-служба ГоСЧС

В Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Кировоградской областях на некоторых участках дорог возникали осложнения движения тяжеловесного транспорта, но были оперативно устранены.

Проезд всеми участками дорог государственного значения, кроме Одесской области, обеспечено, пробок в движении не зафиксировано.

Что делать, если попали в сугроб

В связи с ухудшением погодных условий в Украине Нацполиция запустила приложение My Pol.

С помощью него люди, которые попали в сугроб или оказались в другом затруднительном положении из-за непогоды, могут передать данные о своем местоположении полицейским.

В приложении имеется информация о ближайших территориальных отделениях полиции и медицинских учреждениях, а также рекомендации по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в четверг, 6 февраля, останется под влиянием южного циклона, что приведет к осложнению погодных условий.

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