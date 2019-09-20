В Украине выпал снег: опубликовано впечатляющее фото

В пятницу утром, 20 сентября, на горе Поп Иван в Карпатах выпал снег.

Об этом сообщили на странице Черногорского поисково-спасательного поста в Facebook, опубликовав соответствующий снимок (чтобы посмотреть фото доскролльте страницу до конца).

"По состоянию на 08:00 20.09.2019-го на горе Поп Иван Черногорский облачно. Ветер западный 1-2 м/с. Температура воздуха -4°С. Пролетает мелкий снег", – говорится в сообщении.

Снег nokta.md

Тем временем в Укргидрометцентре предупредили об ухудшении погодных условий. Ожидается ночью 20 сентября во Карпатах в воздухе заморозки 0-2°; ночью 21 сентября в Украине, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0-3°. По Киевской области ночью 21 сентября на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности).

Ранее народный синоптик Наталка Диденко рассказала, что в большинстве областей Украины в пятницу, 20 сентября, ожидаются периодические дожди, на высокогорье Карпат – с мокрым снегом.

На горе Поп Иван выпал снег Черногорский поисково-спасательный пост

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в среду, 18 сентября, после резкого снижения температуры воздуха выпал первый снег.

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