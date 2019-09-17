На территории Украины с 18 сентября и в течение последующих дней будет дождить. А в Карпатах уже в пятницу, 20 сентября, вероятный первый снег, правда, мокрый.

Ночная температура в течение недели упадет до +4 градусов, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"Завтра (18 сентября. – Ред.) временами небольшой дождь, лишь ночью на крайнем юге страны, днем на Закарпатье и Прикарпатье без существенных осадков", – рассказали синоптики.

В Украине выпадет первый снег: синоптики уточнили дату

Температура ночью составит лишь +6...+11 градусов, а днем – до +10...+15. В южной части в ночное время будет немного теплее – около +12...+17 градусов, днем – +20...+25.

В четверг, 19 сентября, осадки ожидаются лишь днем в западных и северных областях. А 20 сентября на всей территории Украины, кроме юга, возможны небольшие дожди, в Карпатах – даже мокрый снег.

Температура ночью – только +4...+10 градусов, днем – до +11...+17, на юге и востоке страны до +20. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, временами с порывами.

Как сообщал OBOZREVATEL, зима в 2020 году в Европе будет самой холодной за последние 30 лет. Так, британские метеорологи предупредили о циклоне "Монстр с востока".

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