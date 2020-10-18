В Украине выпадет мокрый снег: прогноз погоды на воскресенье

В воскресенье, 18 октября, погоду на большей части Украины будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Как сообщает Укргидрометцентр, ночью в стране, кроме южных и большинства центральных областей, дожди, в Карпатах с мокрым снегом.

Днем на всей территории Украины без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в западных и северных областях 3-8 градусов тепла, на остальной территории 9-14 градусов.

Днем будет 8-13 градусов выше ноля, в южных и восточных областях 14-19 градусов, в Карпатах в течение суток 0-5 градусов тепла.

В Киеве ночью дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью 5-7 градусов, днем около 10 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 октября самая высокая температура воздуха днем была +23,1 градусов в 2018 году, самая низкая ночью -5,3 градусов в 1976 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.