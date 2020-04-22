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22 апреля • обновлено в 08:41
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В Украине вводят три уровня опасности COVID-19: что значит каждый

2.6т
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В Украине с четверга, 22 апреля, из-за пандемии коронавируса COVID-19 вводят новые определения карантинных мер.

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Будут внедряться три уровня: желтый, оранжевый, красный, рассказал в интервью РБК-Украина премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Желтый – когда ситуация умеренная и мы можем отпускать основные отрасли, и работать в очень мягких условиях карантина. Оранжевый – это если количество заболевших начинает расти, и, допустим, в отдельном регионе уже есть один или два летальных случая. Тогда мы этот регион локализуем и закрываем. Красный – это lockdown, когда регион или страна фактически закрываются полностью, как сейчас", – пояснил глава правительства.

Карантин в Украине

Карантин в Украине

Напомним, что правительство планирует продлить карантин в Украине до 12 мая, однако смягчить его условия и разрешить гражданам посещать некоторые объекты.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2020 году миру не удастся преодолеть коронавирус, а борьба с COVID-19 может продолжаться еще два года.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
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