В Украине ввели понятие "проступка": что это такое и кого коснется

С 1 июля в Уголовный кодекс Украины вводится новое понятие "уголовный проступок" – не тяжелое преступление, которое будет расследоваться по упрощенной процедуре.

Это предусмотрено Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений". За проступок могут наказать штрафом до 51 тысячи гривен без альтернативы отбывания наказания в исправительной колонии.

Максимум, что может получить нарушитель вместо денежного штрафа – небольшой срок ограничения свободы в колонии. Главная цель нововведения – упрощение досудебного расследования. Теперь расследование криминальных проступков должны проходить не более 72 часов, а рассмотрение дела в суде – максимум до 30 дней со дня вручения уведомления о подозрении.

Если обвиняемый признает свою вину, суд может рассмотреть производство по нему без вызова участников в зал судебных заседаний. Человек, совершивший криминальный проступок, после исполнения наказания будет считаться не имеющим судимости.

К "проступкам" относится около 100 составов преступлений из Уголовного кодекса. В том числе:

неквалифицированные кражи (на сумму, которая не превышает значительный размер, то есть 105 100 гривен, и если кража совершена нарушителем не в составе группы),

хранение наркотиков без цели сбыта в небольших количествах,

мошенничество на сумму менее 105 100 гривен,

причинение легких телесных повреждений,

нанесение побоев,

хулиганство (не групповое),

фиктивное предпринимательство, не причинившее значительных убытков государству.

Кроме того, упрощается процедура расследования нетяжелых преступлений в форме дознания. Проводить расследования уголовных проступков будут дознаватели (должностные лица подразделения дознания органа Национальной полиции). В эту категорию планировалось перевести участковых и набрать новых людей, однако по факту перевели в основном следователей.

Если ранее минимальный штраф за уголовную кражу без отягощающих обстоятельств был 850 гривен, то 1 июля эта сумма выросла до минимального порога в 17 тысяч гривен, а максимальное наказание будет составлять 51 тысячу гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля вступает в силу закон о вождении в нетрезвом состоянии – штрафы увеличиваются до 17-34 тыс. грн, а в случае повторного нарушения – 51 тыс. грн. Главное новшество – вождение в пьяном виде будет квалифицировано как уголовное преступление, а не как административное нарушение.