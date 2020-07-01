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В Украине ввели понятие "проступка": что это такое и кого коснется

Глеб Иванов
Общество
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В Украине ввели понятие 'проступка'

В Украине ввели понятие "проступка". karpatskijobjektiv.com

С 1 июля в Уголовный кодекс Украины вводится новое понятие "уголовный проступок" – не тяжелое преступление, которое будет расследоваться по упрощенной процедуре.

Это предусмотрено Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений". За проступок могут наказать штрафом до 51 тысячи гривен без альтернативы отбывания наказания в исправительной колонии.

Максимум, что может получить нарушитель вместо денежного штрафа – небольшой срок ограничения свободы в колонии. Расследования криминальных проступков должны проходить не более 72 часов, а рассмотрение дела в суде – максимум до 30 дней со дня вручения уведомления о подозрении.

Если обвиняемый признает свою вину, суд может рассмотреть производство по нему без вызова участников в зал судебных заседаний. Человек, совершивший криминальный проступок, после исполнения наказания будет считаться не имеющим судимости.

К "проступкам" относится около 100 составов преступлений из Уголовного кодекса. В том числе:

  • неквалифицированные кражи (на сумму которая не превышает значительный размер, то есть 105 100 гривен, и если кража совершена нарушителем не в составе группы),

  • хранение наркотиков без цели сбыта в небольших количествах,

  • мошенничество на сумму менее 105 100 гривен,

  • причинение легких телесных повреждений,

  • нанесение побоев,

  • хулиганство (не групповое),

  • фиктивное предпринимательство, не причинившее значительных убытков государству.

Кроме того, упрощается процедура расследования нетяжелых преступлений в форме дознания. Проводить расследования уголовных проступков будут дознаватели (должностные лица подразделения дознания органа Национальной полиции). В эту категорию планировалось перевести участковых и набрать новых людей, однако по факту перевели в основном следователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля вступает в силу закон о вождении в нетрезвом состоянии – штрафы увеличиваются до 17-34 тыс. грн, а в случае повторного нарушения – 51 тыс. грн. Главное новшество – вождение в пьяном виде будет квалифицировано как уголовное преступление, а не как административное нарушение.

Украина
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  2. Общество