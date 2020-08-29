В Украине ввели орден выдающегося хирурга Мухина: кого первыми наградили

Глеб Иванов Общество 21:02, 29.08.2020

Правления Всеукраинской общественной организации имени Николая Пирогова "Военная медицина Украины" 27 августа ввело орден имени выдающегося украинца, основоположника многих направлений медицинской науки, учителя Пирогова, Ефрема Мухина.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Отмечается, что в тот же же день правлением было принято решение о награждении достойных людей.

Так, первым этой награды в год своего 210-летия удостоен всемирно известный выдающийся врач, анатом и хирург Николай Иванович Пирогов, что является символическим выражением уважения к заслугам награжденного.

Также первыми награжденными орденом Мухина стали члены Пироговской комиссии и исполнительной группы по ребальзамированию тела Пирогова:

  • доктор ветеринарных наук, профессор Мельник Олег Петрович;

Председатель ОО "Военная медицина Украины" Александр Малыш вручил орден Олегу Мельнику
Фото: nubip.edu.ua

  • экс-директор Национального музея-усадьбы Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, Заслуженный деятель науки и техники Украины Гунько Петр Маркович;

  • ректор Винницкого национального медицинского университета им. М.И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор, академик НАМН Украины, Герой Украины Мороз Василий Максимович;

  • проректор Винницкого национального медицинского университета им. М.И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Гуминский Юрий Иосифович;

  • директор ГП "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л. И. Медведя Министерства здравоохранения Украины", доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАМН Украины, заслуженный врач Украины Проданчук Николай Георгиевич;

орден Мухина
Фото: nubip.edu.ua

  • профессор кафедры морфологии Сумского государственного университета, доктор медицинских наук Ткач Геннадий Фкдорович;

  • ученый секретарь Национального музея-усадьбы Н.И. Пирогова Гайдуков Виктор Алексеевич;

  • доцент Винницкого национального медицинского университета им. М.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Гриценко Сергей Иванович;

  • старший преподаватель Винницкого национального медицинского университета им. М.И. Пирогова Стельмащук Павел Олегович;

  • старший преподаватель Винницкого национального медицинского университета им. М.И. Пирогова Залевский Леонид Леонидович.

Фото: nubip.edu.ua
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