В Украине ввели орден выдающегося хирурга Мухина: кого первыми наградили

Правления Всеукраинской общественной организации имени Николая Пирогова "Военная медицина Украины" 27 августа ввело орден имени выдающегося украинца, основоположника многих направлений медицинской науки, учителя Пирогова, Ефрема Мухина.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Отмечается, что в тот же же день правлением было принято решение о награждении достойных людей.

Так, первым этой награды в год своего 210-летия удостоен всемирно известный выдающийся врач, анатом и хирург Николай Иванович Пирогов, что является символическим выражением уважения к заслугам награжденного.

Также первыми награжденными орденом Мухина стали члены Пироговской комиссии и исполнительной группы по ребальзамированию тела Пирогова:

доктор ветеринарных наук, профессор Мельник Олег Петрович;

Председатель ОО "Военная медицина Украины" Александр Малыш вручил орден Олегу Мельнику Фото: nubip.edu.ua

экс-директор Национального музея-усадьбы Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, Заслуженный деятель науки и техники Украины Гунько Петр Маркович;

ректор Винницкого национального медицинского университета им. М.И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор, академик НАМН Украины, Герой Украины Мороз Василий Максимович;

проректор Винницкого национального медицинского университета им. М.И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Гуминский Юрий Иосифович;

директор ГП "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л. И. Медведя Министерства здравоохранения Украины", доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАМН Украины, заслуженный врач Украины Проданчук Николай Георгиевич;

орден Мухина Фото: nubip.edu.ua

профессор кафедры морфологии Сумского государственного университета, доктор медицинских наук Ткач Геннадий Фкдорович;

ученый секретарь Национального музея-усадьбы Н.И. Пирогова Гайдуков Виктор Алексеевич;

доцент Винницкого национального медицинского университета им. М.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Гриценко Сергей Иванович;

старший преподаватель Винницкого национального медицинского университета им. М.И. Пирогова Стельмащук Павел Олегович;

старший преподаватель Винницкого национального медицинского университета им. М.И. Пирогова Залевский Леонид Леонидович.

В Украине ввели орден выдающегося хирурга Мухина: кого первыми наградили Фото: nubip.edu.ua

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