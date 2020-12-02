В Украине ввели "оранжевую" карантинную зону: что разрешили
Правительство Украины отменило карантин выходного дня и вернуло ограничения "оранжевой" зоны на территории всей страны.
Решение было принято на заседании Кабмина 2 декабря. Чиновники объяснили это положительной динамикой распространения COVID-19 за последние три недели.
Таким образом в нашей стране разрешили:
работу гостиниц;
проведение массовых мероприятий для аудитории не более 100 человек (1 человек на 20 кв. м);
деятельность развлекательных заведений, ресторанов, кроме ночного времени (22:00-07:00);
работу кинотеатров и театров при заполненности не более чем на 50%;
неотложную, а также плановую госпитализацию, если в случае отсрочки существует риск для жизни.
Запрещены в "оранжевой" зоне:
посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди, кроме предоставляющих услуги кризисного характера;
деятельность учреждений размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
плановые госпитализации в больницах;
работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
прием новых смен в детские лагеря.
Ранее OBOZREVATEL изучил прогнозы Кабинета министров, Минздрава, статистику по коронавирусу в Украине и в мире, а также подготовил две модели развития ситуации, о которых подробно можно прочитать в нашем материале.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 58% населения поддержали введение жесткого карантина (локдауна) в период новогодних праздников.
Об этом говорится в результатах опроса социологической группы "Рейтинг". Также 45% опрошенных считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с COVID-19, 30% считают их слишком мягкими, а 11% – слишком жесткими.