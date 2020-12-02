В Украине ввели "оранжевую" карантинную зону: что разрешили

Правительство Украины отменило карантин выходного дня и вернуло ограничения "оранжевой" зоны на территории всей страны.

Решение было принято на заседании Кабмина 2 декабря. Чиновники объяснили это положительной динамикой распространения COVID-19 за последние три недели.

Таким образом в нашей стране разрешили:

работу гостиниц;

проведение массовых мероприятий для аудитории не более 100 человек (1 человек на 20 кв. м);

деятельность развлекательных заведений, ресторанов, кроме ночного времени (22:00-07:00);

работу кинотеатров и театров при заполненности не более чем на 50%;

неотложную, а также плановую госпитализацию, если в случае отсрочки существует риск для жизни.

Запрещены в "оранжевой" зоне:

посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди, кроме предоставляющих услуги кризисного характера;

деятельность учреждений размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

прием новых смен в детские лагеря.

Ограничения карантинных зон

Ранее OBOZREVATEL изучил прогнозы Кабинета министров, Минздрава, статистику по коронавирусу в Украине и в мире, а также подготовил две модели развития ситуации, о которых подробно можно прочитать в нашем материале.

Две модели развития ситуации в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 58% населения поддержали введение жесткого карантина (локдауна) в период новогодних праздников.

Об этом говорится в результатах опроса социологической группы "Рейтинг". Также 45% опрошенных считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с COVID-19, 30% считают их слишком мягкими, а 11% – слишком жесткими.