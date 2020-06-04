В Украине ввели новые звания в армии и на флоте. Список
Верховная Рада приняла законопроект №2247 о новой системе званий высшего офицерского корпуса Вооруженных сил Украины.
За документ во втором чтении и в целом проголосовал 291 народный депутат (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Так, количество генеральских званий в армии будет прежним, но их названия меняются:
генерал-майор станет бригадным генералом,
генерал-лейтенант – генерал-майором,
генерал-полковник – генерал лейтенантом,
генерал армии Украины – просто генералом.
Таким образом, звание генерал-полковника упраздняется.
На флоте количество званий увеличится с трех до четырех:
контр-адмирал станет коммодором,
вице-адмирал – контр-адмиралом,
адмирал – вице-адмиралом,
звание адмирала будет соответствовать нынешнему генералу армии Украины.
При этом воинские звания, присвоенные до вступления закона в силу, сохраняются.
Как писал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года в Украине вступил в силу закон о присвоении воинских званий в ВСУ по стандартам НАТО – без прапорщика и старшины.