В Украине ввели карантин выходного дня: что нельзя и какие города взбунтовались

В Украине 14 ноября начал действовать карантин выходного дня. Согласно решению правительства, он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в ближайшие три недели – до 30 ноября.

Однако не все города согласились пойти на усиление ограничений. Так, во Львове, Одессе, Днепре, Черкассах, Чернигове, Ривне, Мукачево и Славянске мэры отказались выполнять постановление Кабинета министров.

работа заведений общественного питания (кроме еды на вынос и адресной доставки);

работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных учреждений;

работа предприятий торговли , в которых на продукты питания, топливо, лекарства и ветеринарные препараты предусмотрено меньше 60% площадей;

работа спортзалов, фитнес-центров и бассейнов ;

работа учреждений культуры и проведение культурно-массовых мероприятий.

Магазинам, почте и другим учреждениям, которым разрешено работать на выходных, рекомендовано установить определенное время для обслуживания пожилых людей и людей с инвалидностью (с 10:00 до 12:00).

Церквям в городах и селах позволили не закрывать для посетителей двери на карантин, хотя службы в храмах могут проводить с участием не более 20 человек. В помещениях церквей посетители должны находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию.

В будние дни на всей территории страны введена "оранжевая" зона эпидемической опасности.

Министр здравоохранения Максим Степанов рекомендовал мэрам, которые выступили против карантина выходного дня, посетить больницы и посмотреть на пациентов в тяжелом состоянии. Он добавил, что местные власти по закону могут только усиливать карантинные меры, но не выполнять решение Кабмина они не имеют права.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил, что мэры городов не имеют полномочий разрешать работать заведениям, деятельность которых запрещена правилами карантина выходного дня в Украине. Он поручил главам облгосадминистраций скоординировать работу местной полиции, а также Госпотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые не должны принимать посетителей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине штрафа за нарушение карантина выходного дня можно избежать, если знать тактику поведения в суде. За нарушение правил карантина виновные привлекаются к административным штрафам.